Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen resim atölyesinde çocuklarla buluştu. Kızı Su ile birlikte atölyede resim yapan güzel oyuncu, yardım severliğiyle bir kez daha takdir topladı. Bu arada Akasya, bu yıl yılbaşı süslemesi yapmak yerine TOG'un projelerini destekleyecek. Çocukların yaptığı resimler bu yılbaşında Akasya'yı süsleyecek.