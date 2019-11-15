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  • 15.11.2019
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Atacan Kızı Su ile resim yaptı... Kıyafetleri dikkat çekti...

Ünlü oyuncu Atacan, önceki gün Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen resim atölyesinde çocuklarla buluştu. 45 yaşındaki Altuğ, 10 yaşındaki kızı Su ile bir örnek elbise ve ayakkabı giydi.

Analı - kızlı destek geldi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen resim atölyesinde çocuklarla buluştu. Kızı Su ile birlikte atölyede resim yapan güzel oyuncu, yardım severliğiyle bir kez daha takdir topladı. Bu arada Akasya, bu yıl yılbaşı süslemesi yapmak yerine TOG'un projelerini destekleyecek. Çocukların yaptığı resimler bu yılbaşında Akasya'yı süsleyecek.

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