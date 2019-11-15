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'nin 'la pozu sosyal medyayı salladı! Kırışıklıklar ortaya çıktı...

, önceki gün ’la Photoshop’suz pozunu paylaştı. Kırışıklıkları ortaya çıkan 73 yaşındaki sanatçı, gündem oldu. Magnum reklamında oynayan Pekkan, Photoshop ile genç kız gibi olmuştu.

Foto hadise

Sayısız estetik ameliyatla yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'a şok! Süperstar, önceki gün Hadise'nin jürisi olduğu yarışmaya konuk oldu.

Hadise'nin Pekkan'la pozu sosyal medyayı karıştırdı. Popçu, fotoğraflarına Photoshop yaptıran Pekkan'ı doğal haliyle paylaşınca 73 yaşındaki sanatçının yüzü ve ellerindeki kırışıklıklar ortaya çıktı.


Magnum reklamında oynayan Pekkan, Photoshop ile genç kız gibi olmuştu.


ELDE VAR ESTETİK KRİZİ
Kendi paylaşımlarında ellerine bile Photoshop yapan Pekkan'ın bu karede kırışıklıklarının gözükmesi, iddiaya göre Süperstar'ı kızdırdı.

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