Sayısız estetik ameliyatla yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'a şok! Süperstar, önceki gün Hadise'nin jürisi olduğu yarışmaya konuk oldu.
Hadise'nin Pekkan'la pozu sosyal medyayı karıştırdı. Popçu, fotoğraflarına Photoshop yaptıran Pekkan'ı doğal haliyle paylaşınca 73 yaşındaki sanatçının yüzü ve ellerindeki kırışıklıklar ortaya çıktı.
Magnum reklamında oynayan Pekkan, Photoshop ile genç kız gibi olmuştu.
ELDE VAR ESTETİK KRİZİ
Kendi paylaşımlarında ellerine bile Photoshop yapan Pekkan'ın bu karede kırışıklıklarının gözükmesi, iddiaya göre Süperstar'ı kızdırdı.
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