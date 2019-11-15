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  • 15.11.2019
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Güzel oyuncusu da reklam modasına uydu

Ekranların güzel oyuncusu da reklam modasına uydu. 31 yaşındaki oyuncu, kişisel bakım ve güzellik markası Love Beauty & Planet'in marka elçisi oldu.

Reklam yıldızı Ezgi
Ekranların güzel oyuncusu Ezgi Eyüboğlu da reklam modasına uydu. 31 yaşındaki oyuncu, kişisel bakım ve güzellik markası Love Beauty & Planet'in marka elçisi oldu.

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