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  • 14.11.2019
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lüks tutkunu isimlere ders verdi!

Güzel oyuncu , lüks tutkunu isimlere adeta ders verdi. Önceki gün bir davete katılan Karahan, "Para kolay kazanılmıyor" dedi ve ekledi: "Paranın kıymetini bilirim. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını kovalarım."

Ekonomik Pelin

Güzel oyuncu Pelin Karahan, lüks tutkunu isimlere adeta ders verdi. Önceki gün bir davete katılan Karahan, "Para kolay kazanılmıyor" dedi ve ekledi:

"Paranın kıymetini bilirim. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını kovalarım."

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