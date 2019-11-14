Güzel oyuncu Pelin Karahan, lüks tutkunu isimlere adeta ders verdi. Önceki gün bir davete katılan Karahan, "Para kolay kazanılmıyor" dedi ve ekledi:
"Paranın kıymetini bilirim. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını kovalarım."
Güzel oyuncu Pelin Karahan, lüks tutkunu isimlere adeta ders verdi. Önceki gün bir davete katılan Karahan, "Para kolay kazanılmıyor" dedi ve ekledi:
"Paranın kıymetini bilirim. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını kovalarım."
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