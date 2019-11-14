Oyuncu İlker İnanoğlu, aşk elçisi olup çıktı. 54 yaşındaki oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük yabancı sevgilisi Annebel ile Zorlu AVM'de gezinirken objektiflere takıldı.
Oyuncu İlker İnanoğlu, aşk elçisi olup çıktı. 54 yaşındaki oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük yabancı sevgilisi Annebel ile Zorlu AVM'de gezinirken objektiflere takıldı.
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