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  • 14.11.2019
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Oyuncu  aşk elçisi olup çıktı

Oyuncu , aşk elçisi olup çıktı. 54 yaşındaki oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük yabancı sevgilisi ile Zorlu AVM'de gezinirken objektiflere takıldı.

Gönüllü elçi

Oyuncu İlker İnanoğlu, aşk elçisi olup çıktı. 54 yaşındaki oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük yabancı sevgilisi Annebel ile Zorlu AVM'de gezinirken objektiflere takıldı.

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