Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün Ege'de kulaç atıp yılın son sıcak günlerinin tadını çıkardı. Gürbüz, deniz kenarındaki bu pozuyla da nispet yaptı.