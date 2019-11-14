Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün Ege'de kulaç atıp yılın son sıcak günlerinin tadını çıkardı. Gürbüz, deniz kenarındaki bu pozuyla da nispet yaptı.
Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün Ege'de kulaç atıp yılın son sıcak günlerinin tadını çıkardı. Gürbüz, deniz kenarındaki bu pozuyla da nispet yaptı.
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