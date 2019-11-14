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  • 14.11.2019
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'ün keyfine diyecek yok

Ege'ye yerleşen 'ün keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün Ege'de kulaç atıp yılın son sıcak günlerinin tadını çıkardı. Gürbüz, deniz kenarındaki bu pozuyla da nispet yaptı.

Deniz keyfi

Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün Ege'de kulaç atıp yılın son sıcak günlerinin tadını çıkardı. Gürbüz, deniz kenarındaki bu pozuyla da nispet yaptı.

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