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  • 13.11.2019
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Yogaya merak salan yaptığı hareketle kendisini düğümledi!

Bir süre önce yogaya merak salan işadamı , önceki gün gittiği spor salonunda yaptığı hareketle adeta kendisini düğümledi! O anı fotoğraflayan Tan, "Çok uğraştım kırılmadı" dedi

Kördüğüm!

Bir süre önce yogaya merak salan işadamı Harun Tan, önceki gün gittiği spor salonunda yaptığı hareketle adeta kendisini düğümledi! O anı fotoğraflayan Tan, "Çok uğraştım kırılmadı" dedi.

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