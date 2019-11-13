Bir süre önce yogaya merak salan işadamı Harun Tan, önceki gün gittiği spor salonunda yaptığı hareketle adeta kendisini düğümledi! O anı fotoğraflayan Tan, "Çok uğraştım kırılmadı" dedi.
Bir süre önce yogaya merak salan işadamı Harun Tan, önceki gün gittiği spor salonunda yaptığı hareketle adeta kendisini düğümledi! O anı fotoğraflayan Tan, "Çok uğraştım kırılmadı" dedi.
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