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'ın klip heyecanı

Ünlü oyuncu , önceki akşam annesi Armağan Hanım'la 's çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde 'da 'Yalan De' şarkısına klip çekeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Klip heyecanı
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam annesi Armağan Hanım'la Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde 'da 'Yalan De' şarkısına klip çekeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

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