Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam annesi Armağan Hanım'la Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde Almanya'da 'Yalan De' şarkısına klip çekeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay,önceki akşam annesi ArmağanHanım'la Nişantaşı City's çıkışıgörüntülendi. Güzel oyuncu,önümüzdeki günlerde Almanya'da'Yalan De' şarkısına klip çekeceğiiçin heyecanlı olduğunu söyledi.
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