Sosyetenin yaşlanmayan ismi Mine Kalpakçıoğlu, her daim formda vücuduyla dikkat çekti. 51 yaşındaki sosyetik isim, önceki gün sosyal medyadan formda kalma sırrını soran takipçilerine yanıt verdi. Mutfağında hiç işlenmiş gıda ve kavanoz olmadığını söyleyen Kalpakçıoğlu, her şeyi taze ve mevsiminde tükettiğini belirtti. "Ne sebze varsa soteleyip yerim. Un yerine patates kullanırım. Dışarıda yemek yemem. Akşam 6'da sadece çorba içerim" dedi.
51 yaşındaki Kalpakçıoğlu, formda vücuduyla dikkat çekiyor
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