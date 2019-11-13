Magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk, yine yaptı yapacağını... İkili, önceki gün Ataşehir By Gışddo Cafe & Lounge adlı mekanın açılışında herkesi güldürdü.



BEN FERO

Soyman ile rap modasına uyduklarını söyleyen Öztürk ekledi: "Rapçi Ben Fero'ya rakibiz. Artık rap dünyasında Ben Faik ve Ben Safo var."



İşadamı, kırmızı kurdeleyi keserken de böyle renkli görüntülere imza attı.

AYDIN HAMZA