Magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk, yine yaptı yapacağını... İkili, önceki gün Ataşehir By Gışddo Cafe & Lounge adlı mekanın açılışında herkesi güldürdü.
BEN FERO
Soyman ile rap modasına uyduklarını söyleyen Öztürk ekledi: "Rapçi Ben Fero'ya rakibiz. Artık rap dünyasında Ben Faik ve Ben Safo var."
İşadamı, kırmızı kurdeleyi keserken de böyle renkli görüntülere imza attı.
AYDIN HAMZA
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