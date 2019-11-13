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  • 13.11.2019
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ve çifti yine güldürdü... "Rapçi 'ya rakibiz"

Magazin dünyasının renkli çifti ile hayat arkadaşı , yine yaptı yapacağını... İkili, önceki gün Ataşehir By Gışddo Cafe & Lounge adlı mekanın açılışında herkesi güldürdü.

Ben Faik ve Ben Safo

Magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk, yine yaptı yapacağını... İkili, önceki gün Ataşehir By Gışddo Cafe & Lounge adlı mekanın açılışında herkesi güldürdü.


BEN FERO

Soyman ile rap modasına uyduklarını söyleyen Öztürk ekledi: "Rapçi Ben Fero'ya rakibiz. Artık rap dünyasında Ben Faik ve Ben Safo var."


İşadamı, kırmızı kurdeleyi keserken de böyle renkli görüntülere imza attı.

AYDIN HAMZA

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