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  • 13.11.2019
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'den üzen haber geldi

Kalp spazmı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan 'den üzen haber geldi. 62 yaşındaki ünlü şovmen, beyin damarlarındaki tıkanıklık yüzünden dün omuriliğinden ameliyat oldu.

Mali korkuttu
Kalp spazmı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den üzen haber geldi. 62 yaşındaki ünlü şovmen, beyin damarlarındaki tıkanıklık yüzünden dün omuriliğinden ameliyat oldu.

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