Kalp spazmı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den üzen haber geldi. 62 yaşındaki ünlü şovmen, beyin damarlarındaki tıkanıklık yüzünden dün omuriliğinden ameliyat oldu. Kalp spazmı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den üzen haber geldi. 62 yaşındaki ünlü şovmen, beyin damarlarındaki tıkanıklık yüzünden dün omuriliğinden ameliyat oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.