Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.11.2019
  • Gazete

moda devi son ürünüyle işin suyunu çıkardı!

moda devi , ilginç tasarımlara imza attı. Son ürünüyle ise işin suyunu çıkardı! Ürünlerinin fiyatıyla dudak uçuklatan Chanel, bu kez de satışa çıkardığı matarayla sosyal medyayı salladı.

Modanın suyunu çıkardılar!

Fransız moda devi Chanel, ilginç tasarımlara imza attı. Son ürünüyle ise işin suyunu çıkardı! Ürünlerinin fiyatıyla dudak uçuklatan , bu kez de satışa çıkardığı matarayla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde 2020 yılının aksesuarlarını taşıyan dünyaca ünlü marka, su matarasına tam 5 bin 500 dolar, yani yaklaşık 31 bin 750 lira fiyat yazdı. Chanel'in altın renkli matarası, üzerinde markanın logosunun bulunduğu deri bir kılıfa sahip. Mataraya, çanta gibi omuza takılmasını sağlamak amacıyla, altın rengi ve siyah deri detayları bulunan bir zincir eklenmiş.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFransız moda devi son ürünüyle işin suyunu çıkardı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri