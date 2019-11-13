Fransız moda devi Chanel, ilginç tasarımlara imza attı. Son ürünüyle ise işin suyunu çıkardı! Ürünlerinin fiyatıyla dudak uçuklatan Chanel, bu kez de satışa çıkardığı matarayla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde 2020 yılının aksesuarlarını taşıyan dünyaca ünlü marka, su matarasına tam 5 bin 500 dolar, yani yaklaşık 31 bin 750 lira fiyat yazdı. Chanel'in altın renkli matarası, üzerinde markanın logosunun bulunduğu deri bir kılıfa sahip. Mataraya, çanta gibi omuza takılmasını sağlamak amacıyla, altın rengi ve siyah deri detayları bulunan bir zincir eklenmiş.