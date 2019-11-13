Başarılı besteci Emrah Demiralp, ilk single çalışması 'Güzel Kadın'ı görücüye çıkardı. Demiralp, Turgut Raviş imzalı şarkısını da Polonyalı model Polina Chepurnova ile kliplendirdi. Başarılı besteci Emrah Demiralp, ilk single çalışması 'Güzel Kadın'ı görücüye çıkardı. Demiralp, Turgut Raviş imzalı şarkısını da Polonyalı model Polina Chepurnova ile kliplendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.