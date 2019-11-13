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  • 13.11.2019
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'Güzel Kadın'ı görücüye çıkardı

Başarılı besteci , ilk single çalışması 'Güzel Kadın'ı görücüye çıkardı. Demiralp, imzalı şarkısını da Polonyalı model ile kliplendirdi.

Güzel şarkı
Başarılı besteci Emrah Demiralp, ilk single çalışması 'Güzel Kadın'ı görücüye çıkardı. Demiralp, Turgut Raviş imzalı şarkısını da Polonyalı model Polina Chepurnova ile kliplendirdi.

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