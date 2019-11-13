Kusursuz fiziğini düzenli antrenmanla koruyan Ece Sükan, bu tutkusunu Mart'tan beri aşk yaşadığı Uğur Güven'e de aşıladı. Sükan, önceki gün aşkıyla Bebek sahilinde yürüyüşe çıktı.



Bebek sahilinde yürüyüşe çıkan çiftin bu karesi 'Aşkın spor hali' dedirtti.

Tempolu şekilde yürüyen aşıklar, bir ara yanlarından geçen köpeği sevip sahibiyle konuştu. İkili, daha sonra yürüyüşe kaldıkları yerden devam etti.

AYDIN HAMZA