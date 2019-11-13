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  • 13.11.2019
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aşkı 'le Bebek salilinde yürüyüşe çıktı

Kusursuz fiziğini düzenli antrenmanla koruyan , bu tutkusunu Mart'tan beri aşk yaşadığı 'e de aşıladı. Sükan, önceki gün aşkıyla Bebek sahilinde yürüyüşe çıktı.

Sportif ikili

Kusursuz fiziğini düzenli antrenmanla koruyan Ece Sükan, bu tutkusunu Mart'tan beri aşk yaşadığı Uğur Güven'e de aşıladı. Sükan, önceki gün aşkıyla Bebek sahilinde yürüyüşe çıktı.


Bebek sahilinde yürüyüşe çıkan çiftin bu karesi 'Aşkın spor hali' dedirtti.

Tempolu şekilde yürüyen aşıklar, bir ara yanlarından geçen köpeği sevip sahibiyle konuştu. İkili, daha sonra yürüyüşe kaldıkları yerden devam etti.

AYDIN HAMZA

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