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  • 13.11.2019
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'a prim vermedi

Güzel sunucu , sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi 'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.

Demet’i muhatap almadı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi Demet Akalın'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.

Son günlerde Hadise ve Berkay'la yaşadığı polemikle gündem yaratan Akalın ise "Yıllar önce Burcu'nun Akmerkez'de garaj fişini ödedim" açıklamasıyla da tepki çekti.

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