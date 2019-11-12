Son moda Raisa Vanessa

ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger, jüri üyesi olduğu yarışmaya Raisa Vanessa tasarımı bir elbise tercih etti.
Türk modasında önemli bir yeri olan Raisa Vanessa, dünyada da öne çıkmaya başladı.
ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger, jüri üyesi olduğu yarışmaya Raisa Vanessa tasarımı bir elbise tercih etti.
Türk modasında önemli bir yeri olan Raisa Vanessa, dünyada da öne çıkmaya başladı.
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