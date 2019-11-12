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'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı 'ta stres attı

Bu Çarşamba final yapacak olan atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı , soluğu tatilde aldı. Sanatçı, aşkı Fatih İçmeli'yle 'ta stres attı

Kıbrıs Öyküsü

Bu Çarşamba final yapacak olan atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman, soluğu tatilde aldı. Sanatçı, aşkı Fatih İçmeli'yle Kıbrıs'ta stres attı.

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