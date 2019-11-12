Bu Çarşamba final yapacak olan atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman, soluğu tatilde aldı. Sanatçı, aşkı Fatih İçmeli'yle Kıbrıs'ta stres attı.
Bu Çarşamba final yapacak olan atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman, soluğu tatilde aldı. Sanatçı, aşkı Fatih İçmeli'yle Kıbrıs'ta stres attı.
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