Şarkıcılık kariyerine ara verip kozmetik sektörüne ağırlık veren Kendi, yeni parfümleri için Hindistan'ın yolunu tuttu. Tek başına gittiği Hindistan'da bitkiler ile yağları inceleyen güzel şarkıcı, egzotik ülkeyi gezmeyi de ihmal etmedi.
Şarkıcılık kariyerine ara verip kozmetik sektörüne ağırlık veren Kendi, yeni parfümleri için Hindistan'ın yolunu tuttu. Tek başına gittiği Hindistan'da bitkiler ile yağları inceleyen güzel şarkıcı, egzotik ülkeyi gezmeyi de ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.