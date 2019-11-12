Şarkıcılık kariyerine ara verip kozmetik sektörüne ağırlık veren Kendi, yeni parfümleri için Hindistan'ın yolunu tuttu. Tek başına gittiği Hindistan'da bitkiler ile yağları inceleyen güzel şarkıcı, egzotik ülkeyi gezmeyi de ihmal etmedi.