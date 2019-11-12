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  • 12.11.2019
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Şarkıcı yeni parfümleri için 'ın yolunu tuttu

Şarkıcılık kariyerine ara verip kozmetik sektörüne ağırlık veren , yeni parfümleri için 'ın yolunu tuttu. Tek başına gittiği Hindistan'da bitkiler ile yağları inceleyen güzel şarkıcı, egzotik ülkeyi gezmeyi de ihmal etmedi

Kendi başına tatil

Şarkıcılık kariyerine ara verip kozmetik sektörüne ağırlık veren Kendi, yeni parfümleri için Hindistan'ın yolunu tuttu. Tek başına gittiği 'da bitkiler ile yağları inceleyen güzel şarkıcı, egzotik ülkeyi gezmeyi de ihmal etmedi.

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