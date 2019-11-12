İşleri yüzünden ayrı düşen Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, önceki gün kavuştu. Dizi çekimleri için bir süredir Karadeniz'de olan Demirci, kendi gibi oyuncu olan eşini öpücüklere boğup hasret giderdi.
İşleri yüzünden ayrı düşen Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, önceki gün kavuştu. Dizi çekimleri için bir süredir Karadeniz'de olan Demirci, kendi gibi oyuncu olan eşini öpücüklere boğup hasret giderdi.
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