Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.11.2019
  • Gazete

İşleri yüzünden ayrı düşen ile eşi sonunda kavuştu

İşleri yüzünden ayrı düşen ile eşi , önceki gün kavuştu. Dizi çekimleri için bir süredir Karadeniz'de olan Demirci, kendi gibi oyuncu olan eşini öpücüklere boğup hasret giderdi.

Kavuştular

İşleri yüzünden ayrı düşen Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, önceki gün kavuştu. Dizi çekimleri için bir süredir Karadeniz'de olan Demirci, kendi gibi oyuncu olan eşini öpücüklere boğup hasret giderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİşleri yüzünden ayrı düşen Hande Soral ile eşi İsmail Demirci sonunda kavuştu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri