ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin başrollerini üstlenen Ebru Şahin ile Akın Akınözü'ne anlamlı jest… İkilinin sevenleri, Ağrı'daki bir köy okuluna kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Başarılı oyuncuların sevenleri, kütüphaneye daha önce Doğu'daki pek çok okula kırtasiye malzemesi, kışlık bot ve kıyafet yardımı yaparak gönülleri fetheden Ebru Şahin ile partneri Akın Akınözü'nün adını verdi. İkilinin fanları, kütüphane için kitap toplama kampanyası da başlattı.