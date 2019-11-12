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  • 12.11.2019
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''nin yıldızları ile 'ne anlamlı jest

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin başrollerini üstlenen ile 'ne anlamlı jest… İkilinin sevenleri, 'daki bir köy okuluna kurmak için kolları sıvadı.

Hercai mutluluğu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin başrollerini üstlenen ile 'ne anlamlı jest… İkilinin sevenleri, 'daki bir köy okuluna kurmak için kolları sıvadı. Başarılı oyuncuların sevenleri, kütüphaneye daha önce Doğu'daki pek çok okula kırtasiye malzemesi, kışlık bot ve kıyafet yardımı yaparak gönülleri fetheden Ebru Şahin ile partneri Akın Akınözü'nün adını verdi. İkilinin fanları, kütüphane için kitap toplama kampanyası da başlattı.

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