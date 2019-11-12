Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, fiziğini buğday çimi suyuna borçlu olduğunu belirtti. Jahovic, bu suyun doğal bir antioksidan olduğunu da dile getirdi.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, fiziğini buğday çimi suyuna borçlu olduğunu belirtti. Jahovic, bu suyun doğal bir antioksidan olduğunu da dile getirdi.
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