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  • 12.11.2019
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formunun sırrını açıkladı

Mustafa Sandal'ın eski eşi , form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, fiziğini buğday çimi suyuna borçlu olduğunu belirtti. Jahovic, bu suyun doğal bir antioksidan olduğunu da dile getirdi.

Sırrı çim

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, fiziğini buğday çimi suyuna borçlu olduğunu belirtti. Jahovic, bu suyun doğal bir antioksidan olduğunu da dile getirdi.

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