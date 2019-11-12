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  • 12.11.2019
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sevgilisine depar attı!

Ünlü model ve oyuncu , geçtiğimiz gün Kanyon AVM'de sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Sükan, gazetecileri fark edince adımlarını hızlandırırken sosyetik aşkı, geride kaldı.

Sevgilisine depar attı!
Ünlü model ve oyuncu Ece Sükan, geçtiğimiz gün Kanyon AVM'de sevgilisi Uğur Güven ile objektiflere yansıdı. Sükan, gazetecileri fark edince adımlarını hızlandırırken sosyetik aşkı, geride kaldı.

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