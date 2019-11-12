Ünlü model ve oyuncu Ece Sükan, geçtiğimiz gün Kanyon AVM'de sevgilisi Uğur Güven ile objektiflere yansıdı. Sükan, gazetecileri fark edince adımlarını hızlandırırken sosyetik aşkı, geride kaldı. Ünlü model ve oyuncu Ece Sükan, geçtiğimiz gün Kanyon AVM'de sevgilisi Uğur Güven ile objektiflere yansıdı. Sükan, gazetecileri fark edince adımlarını hızlandırırken sosyetik aşkı, geride kaldı.
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