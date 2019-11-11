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  • 11.11.2019
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'ten çocuklarıyla mutluluk pozu

Alman oyuncu 'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.

Wilma’nın kuzuları

Alman oyuncu Wilma Elles'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.

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