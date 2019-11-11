Popçu Edis, imaj değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Saçlarını civ civ sarısına boyatıp yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Yepyeni bir imaj ile kameraların karşısında adeta şov yapan Edis'in son hali, hayranlarını da ikiye böldü.



Bazı hayranları yeni tarzını beğenirken bazıları ise ünlü popçuya bu değişimin yakışmadığını söyledi.

Twitter'da önceki akşam trend topic olan Edis'in yeni tarzı, ABD'li rapçi Eminem'e benzetildi. Hayranlarının Edis'e yaptığı yorumlar ise gülümsetti:

İnşallah Edis'ten cesaret alıp erkekler saçlarını bu renge boyatmaz.

Edis ne oldu sana?

Nasıl kıydın kendine?

Bence güzel olmuş niye adamı üzüyorsunuz?

Ay vallahi Gülşen'e benzemiş!

Vize haftasında bir şok da Edis'ten geldi. Güçlü kalamıyorum.

Her halinle seviyoruz dediysek bunu da demedik yani canım!

Ee sen bildiğin Justin Bieber olmuşsun...

Şaka mı yapıyorsun?



Edis, yeni imajıyla yakın dostu Gülşen'e benzetildi.