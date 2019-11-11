Eski manken Pınar Tezcan Özçapkın ve işadamı eşi Kerem Özçapkın, önceki gün gurur yaşadı. Ünlü çift, minik kızları Doğa'nın 1. yaş gününü kutladı. Üç kızıyla mutlu aile tablosunu gözler önüne seren ikilinin bu karesi beğeni rekoru kırdı.
Eski manken Pınar Tezcan Özçapkın ve işadamı eşi Kerem Özçapkın, önceki gün gurur yaşadı. Ünlü çift, minik kızları Doğa'nın 1. yaş gününü kutladı. Üç kızıyla mutlu aile tablosunu gözler önüne seren ikilinin bu karesi beğeni rekoru kırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.