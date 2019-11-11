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Özçapkın ve eşi 'dan mutlu aile tablosu

Eski manken Özçapkın ve işadamı eşi , önceki gün gurur yaşadı. Ünlü çift, minik kızları Doğa'nın 1. yaş gününü kutladı. Üç kızıyla mutlu aile tablosunu gözler önüne seren ikilinin bu karesi beğeni rekoru kırdı.

Mutluluk Pınarı

Eski manken Özçapkın ve işadamı eşi , önceki gün gurur yaşadı. Ünlü çift, minik kızları Doğa'nın 1. yaş gününü kutladı. Üç kızıyla mutlu aile tablosunu gözler önüne seren ikilinin bu karesi beğeni rekoru kırdı.

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