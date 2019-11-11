Eski manken Pınar Tezcan Özçapkın ve işadamı eşi Kerem Özçapkın, önceki gün gurur yaşadı. Ünlü çift, minik kızları Doğa'nın 1. yaş gününü kutladı. Üç kızıyla mutlu aile tablosunu gözler önüne seren ikilinin bu karesi beğeni rekoru kırdı.