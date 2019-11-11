Nihan Akın, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu' seçilen Akın, 'Amsterdam'a gideceğim' dedi. Nihan Akın, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu' seçilen Akın, 'Amsterdam'a gideceğim' dedi.
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