İşadamı Harun Tan, Tarhan Telli'ye kendi tarzına ve boy kilo ölçülerine göre özel TT Motosiklet yaptırdı. Önceki gün motosikletiyle test sürüşü yaptı. İşadamı Tan, Türk tasarımı motosikletiyle ABD'nin ünlü Route 66 otoyolunu geçen ilk Türk olmayı planladığını açıkladı. Motosikletin en büyük özelliği dünyada tek depo benzinle en uzun mesafe kat eden motosiklet olması. Motorun tek kişilik olması, Harun Tan'ın bu yolculuğu tek başına planladığını gösteriyor.

TAM 4 BİN KİLOMETRE

ROUTE 66, ABD'de Chicago'dan başlayıp California'ya uzanan ve 8 eyaletten geçen eski bir otoyol.

4 bin kilometre uzunluğundaki otoyol motor ve macera tutkunlarının gözdesi...