atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Ataköy'deki Kuruçeşme Kahvesi'nin açılışındaydı. Usta oyuncu, dostu İlhan Zeytun'a destek oldu. atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Ataköy'deki Kuruçeşme Kahvesi'nin açılışındaydı. Usta oyuncu, dostu İlhan Zeytun'a destek oldu.
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