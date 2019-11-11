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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı 'dan dostu 'a destek

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı , önceki gün Ataköy'deki Kuruçeşme Kahvesi'nin açılışındaydı. Usta oyuncu, dostu 'a destek oldu.

Dost desteği
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı , önceki gün Ataköy'deki Kuruçeşme Kahvesi'nin açılışındaydı. Usta oyuncu, dostu 'a destek oldu.

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