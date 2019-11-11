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  • 11.11.2019
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sahneye Türk bayrağıyla çıktı

Usta sanatçı , önceki akşam 'nde hayranlarıyla bir araya geldi. sebebiyle sahneye Türk bayrağıyla çıkan Evgin, 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Bayrak şöleni
Usta sanatçı Erol Evgin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. 10 Kasım sebebiyle sahneye Türk bayrağıyla çıkan Evgin, 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

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