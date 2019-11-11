Usta sanatçı Erol Evgin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. 10 Kasım sebebiyle sahneye Türk bayrağıyla çıkan Evgin, 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Usta sanatçı Erol Evgin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. 10 Kasım sebebiyle sahneye Türk bayrağıyla çıkan Evgin, 10. Yıl Marşı'nı söyledi.
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