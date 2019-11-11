Büyük güne çok az kaldı! Yurt içinin yanı sına yurt dışında da merakla beklenen 'Kuruluş Osman' dizisi, 20 Kasım'da atv'de başlıyor...
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Merakla beklenen 'Kuruluş Osman' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Burak Özçivit'in başrolündeki dizi, 20 Kasım akşamı atv'de ekrana gelecek. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği dizi, önceki gün yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla da sosyal medyaya damga vurdu.
NEFESLER TUTULDU
TANITIMDA Kayı Obası'nın emektar Alp Başı Bamsı ve Osman Bey'in kılıç dövdükleri sahnesi dikkat çekti. İkilinin "Biz bu ocağın ataşını Malazgirt'te atam Alpaslan'la harladık Bamsı Beyim", "Yüce Rabbim, şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz" sözleri ilk bölümle ilgili ipuçları verdi.
'KURULUŞ OSMAN' GELİYOR
Hazırlık süresi bir yılı geçen, Burak Özçivit'le birlikte 40 ana cast oyuncusunun yer alacağı dizi, 360 dönüm plato üzerine kurulu sette çekiliyor.
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