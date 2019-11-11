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filmi rekora imza attı

filmi, vizyona girmesiyle birlikte rekora imza attı. Şu ana kadar 2019'un en çok izlenen filmi olmayı başardı. İngiltere, Fransa ve gibi ülkelerde de seyirciden tam not aldı.

Sınırları aşan mucize
7. Koğuştaki Mucize filmi, vizyona girmesiyle birlikte rekora imza attı. Şu ana kadar 2019'un en çok izlenen filmi olmayı başardı. İngiltere, Fransa ve gibi ülkelerde de seyirciden tam not aldı. Film, bugüne kadar Almanya'da 227 bin 651 kişi tarafından izlendi. Avrupa'nın genelinde 303 bin 469 kişi bu mucizeye tanık oldu.

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