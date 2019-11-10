Gelenek bozulmadı... Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde % 8,36 izlenme oranı ve % 20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün rol aldığı dizinin 20. bölüm etiketi 'babamölürse', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükselmeyi de başardı..