Merakla beklenen 'Baba Parası' filminin fragmanı, önceki gün görücüye çıktı. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in üstlendiği 1 Ocak 2020'de vizyona girecek filmin fragmanı, sosyal medyaya damga vurdu.
Bu arada avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le sosyal medyada takibi bırakan Kural'dan ayrılık iddiasına fotoyanıt geldi.
Ünlü oyuncu, aşkıyla fotoğrafını "Takibe takip" notuyla paylaşıp ayrılık dedikodularını çürüttü.
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