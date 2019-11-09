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 Doğulu'nun bütün vakti ailesi! "Şu sıralar tam vaktimi kızlarıma ayırmak istiyorum"

 Doğulu, önceki gün biten evliliğinden olan üç kızıyla Zorlu AVM'deydi. Başarılı müzisyen, "Şu sıralar tam vaktimi kızlarıma ayırmak istiyorum. Yeni şarkılar, yeni yıla" dedi.

Bütün vakti ailesi
Ozan Doğulu, önceki gün biten evliliğinden olan üç kızıyla Zorlu AVM'deydi. Başarılı müzisyen, "Şu sıralar tam vaktimi kızlarıma ayırmak istiyorum. Yeni şarkılar, yeni yıla" dedi.

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