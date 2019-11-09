Ozan Doğulu, önceki gün biten evliliğinden olan üç kızıyla Zorlu AVM'deydi. Başarılı müzisyen, 'Şu sıralar tam vaktimi kızlarıma ayırmak istiyorum. Yeni şarkılar, yeni yıla' dedi. Ozan Doğulu, önceki gün biten evliliğinden olan üç kızıyla Zorlu AVM'deydi. Başarılı müzisyen, 'Şu sıralar tam vaktimi kızlarıma ayırmak istiyorum. Yeni şarkılar, yeni yıla' dedi.
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