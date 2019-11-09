Çılgınlık haline gelen Can Yaman sevgisi, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Önceki akşam Bebek'teki Lucca'da yemek yiyen yakışıklı oyuncu, ardından Ortaköy'deki Ruby'nin yolunu tuttu. Çoğunluğunu İsrailler'in oluşturduğu hayran grubu, mekana akın etti. Gruptan bazıları içeriye girip Can Yaman'la tanışmayı başarırken; bazıları ise kapıda kaldı.
Sabahın ilk ışıklarına dek ünlü oyuncuyu görmek için kapıda bekleyen İsrailliler'in hali, objektiflere böyle takıldı. Bu arada Can Yaman'ın hayranlarından biri şöyle dedi: "Onu görmek için İsrail'den geldim. Geceliği bin liralık otelde kalıyorum. Onun gittiği yerlerde olmak için sürekli taksi parası ödüyorum." Bu sözler ise "Sınır aşan hayranlık, pahalıya patladı" yorumu yaptırdı.
ADINA ÖZEL ÇİKOLATA!
İsrailli bir hayranı, önceki akşam Bebek'e gidip tanıştığı Yaman'a doğum günü hediyesi olarak adının yazılı olduğu çikolata hediye etti.
MİS GİBİ KAZANACAK
Ünlü oyuncuya İsrailli bir firma, reklam teklifi yaptı. 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre firma yetkilileri, Yaman'a parfüm reklamında oynaması için 1 buçuk milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin TL teklif etti.
Dün 30 yaşına basan Yaman için açılan twitter etiketleri; Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Brezilya'da da gündem oldu.
Can Yaman'ın yaş günü kutlaması, birçok ülkede Twitter gündemine girdi...
İtalya
Brezilya
DOĞAN SAVAŞ
Sabahın ilk ışıklarına dek ünlü oyuncuyu görmek için kapıda bekleyen İsrailliler'in hali, objektiflere böyle takıldı. Bu arada Can Yaman'ın hayranlarından biri şöyle dedi: "Onu görmek için İsrail'den geldim. Geceliği bin liralık otelde kalıyorum. Onun gittiği yerlerde olmak için sürekli taksi parası ödüyorum." Bu sözler ise "Sınır aşan hayranlık, pahalıya patladı" yorumu yaptırdı.
ADINA ÖZEL ÇİKOLATA!
İsrailli bir hayranı, önceki akşam Bebek'e gidip tanıştığı Yaman'a doğum günü hediyesi olarak adının yazılı olduğu çikolata hediye etti.
MİS GİBİ KAZANACAK
Ünlü oyuncuya İsrailli bir firma, reklam teklifi yaptı. 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre firma yetkilileri, Yaman'a parfüm reklamında oynaması için 1 buçuk milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin TL teklif etti.
Dün 30 yaşına basan Yaman için açılan twitter etiketleri; Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Brezilya'da da gündem oldu.
Can Yaman'ın yaş günü kutlaması, birçok ülkede Twitter gündemine girdi...
İtalya
Brezilya
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.