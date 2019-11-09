Bu yılın en çok izlenen filmi, 2019'un bitmesine kısa bir süre kala yavaş yavaş belirlendi. Haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın hikayesini anlatan "7. Koğuştakı Mucize", yılın en çok izlenen filmi oldu.
Şu anda toplam 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlenen film, yaklaşık 63 milyon 500 bin TL'lik de hasılat elde etti. Aras Bulut İynemli'nin başrolündeki film, sinema sektörünün geçirdiği zor döneme ilaç gibi geldi...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
TOPLAM SEYİRCİ: 3.654.710
TOPLAM HASILAT: 63.482.156 TL
İynemli'nin başrolündeki film, sarsıcı hikayesiyle herkesi ağlatıyor...
KÖTÜ MUCİZE
'7. Koğuştaki Mucize', gişeyi yakıp kavururken 2019'un en az izlenen yerli filmi 118 kişiyle 'Güller' oldu. Bu rakam, akıllara Yeşilçam'ın son 10 yıldaki en başarısız filmlerini getirdi. Hüsran listesinin ilk sırasında sadece 3 kişinin izlediği 'Asya' var.
Türk sineması tarihi, başarılarla olduğu kadar hüsranla da dolu! 2019'un en çok izlenen filmi 3 milyon 500 bini aşkın kişi tarafından izlenen '7. Koğuştaki Mucize' olurken; 21 Haziran 2019'da vizyona giren 'Güller' sadece 118 kişi tarafından seyredildi. Toplamda bin 700 TL hasılat yapan film, akıllara son 10 yılın gişedeki en başarısız Türk filmlerini getirdi.
Gişede hüsrana uğrayan filmlerin ilk sırasında sadece 3 kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekora imza atan 'Asya' var. Hüsran listesinin ikinci sırasında 10 kişinin izlediği 'Kaçış', üçüncü sırada ise sadece 12 kişinin seyrettiği 'Rüzgarla Bir' filmi var.
KANLI OCAK
TOPLAM SEYİRCİ: 45
TOPLAM HASILAT: 495 TL
29 Aralık 2017'de vizyona giren ve Murat Aslan'ın yönettiği 'Asya' filmi, sadece 3 kişi tarafından izlendi.
23 Aralık 2016'da vizyona giren 'Kaçış' ise 10 kişi tarafından seyredildi.
ZUHAL SADİOĞLU
Şu anda toplam 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlenen film, yaklaşık 63 milyon 500 bin TL'lik de hasılat elde etti. Aras Bulut İynemli'nin başrolündeki film, sinema sektörünün geçirdiği zor döneme ilaç gibi geldi...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
TOPLAM SEYİRCİ: 3.654.710
TOPLAM HASILAT: 63.482.156 TL
İynemli'nin başrolündeki film, sarsıcı hikayesiyle herkesi ağlatıyor...
KÖTÜ MUCİZE
'7. Koğuştaki Mucize', gişeyi yakıp kavururken 2019'un en az izlenen yerli filmi 118 kişiyle 'Güller' oldu. Bu rakam, akıllara Yeşilçam'ın son 10 yıldaki en başarısız filmlerini getirdi. Hüsran listesinin ilk sırasında sadece 3 kişinin izlediği 'Asya' var.
Türk sineması tarihi, başarılarla olduğu kadar hüsranla da dolu! 2019'un en çok izlenen filmi 3 milyon 500 bini aşkın kişi tarafından izlenen '7. Koğuştaki Mucize' olurken; 21 Haziran 2019'da vizyona giren 'Güller' sadece 118 kişi tarafından seyredildi. Toplamda bin 700 TL hasılat yapan film, akıllara son 10 yılın gişedeki en başarısız Türk filmlerini getirdi.
Gişede hüsrana uğrayan filmlerin ilk sırasında sadece 3 kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekora imza atan 'Asya' var. Hüsran listesinin ikinci sırasında 10 kişinin izlediği 'Kaçış', üçüncü sırada ise sadece 12 kişinin seyrettiği 'Rüzgarla Bir' filmi var.
KANLI OCAK
TOPLAM SEYİRCİ: 45
TOPLAM HASILAT: 495 TL
29 Aralık 2017'de vizyona giren ve Murat Aslan'ın yönettiği 'Asya' filmi, sadece 3 kişi tarafından izlendi.
23 Aralık 2016'da vizyona giren 'Kaçış' ise 10 kişi tarafından seyredildi.
ZUHAL SADİOĞLU
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