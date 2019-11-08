Ünlü manken Tülin Şahin, minik kızı Siena Leyla ile ilk pozunu verdi. Şahin, 4 Kasım'da İstanbul'da dünyaya gelen kızıyla bu karesine "Allah'ım; kelimeler yetersiz" notu düştü. Minik Siena Leyla'nın annesine benzerliği de gözden kaçmadı.