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  • 08.11.2019
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minik kızı ile ilk pozunu verdi

Ünlü manken , minik kızı ile ilk pozunu verdi. Şahin, 4 Kasım'da İstanbul'da dünyaya gelen kızıyla bu karesine "Allah'ım; kelimeler yetersiz" notu düştü. Minik Siena Leyla'nın annesine benzerliği de gözden kaçmadı.

Annelik pozu

Ünlü manken Tülin Şahin, minik kızı Siena Leyla ile ilk pozunu verdi. Şahin, 4 Kasım'da İstanbul'da dünyaya gelen kızıyla bu karesine "Allah'ım; kelimeler yetersiz" notu düştü. Minik 'nın annesine benzerliği de gözden kaçmadı.

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