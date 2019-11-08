Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.. Kameralara gülümseyen başarılı oyuncu, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Bugün dostlarımla olacağım" dedi.
Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.. Kameralara gülümseyen başarılı oyuncu, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Bugün dostlarımla olacağım" dedi.
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