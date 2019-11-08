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  • 08.11.2019
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dostlarıyla buluştu

Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.. Kameralara gülümseyen başarılı oyuncu, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Bugün dostlarımla olacağım" dedi.

Dostlarıyla buluştu

Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.. Kameralara gülümseyen başarılı oyuncu, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Bugün dostlarımla olacağım" dedi.

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