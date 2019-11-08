Önceki akşam Beyoğlu'nda eğlenen Erkan Kolçak Köstendil, sokak çalgıcılarının kendisine şarkı söylemesiyle neşelendi. Oyuncu, onlara darbukayla eşlik etti.
DOĞAN SAVAŞ
Önceki akşam Beyoğlu'nda eğlenen Erkan Kolçak Köstendil, sokak çalgıcılarının kendisine şarkı söylemesiyle neşelendi. Oyuncu, onlara darbukayla eşlik etti.
DOĞAN SAVAŞ
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