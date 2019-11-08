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  • 08.11.2019
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'den darbuka şov

Önceki akşam 'nda eğlenen , sokak çalgıcılarının kendisine şarkı söylemesiyle neşelendi. Oyuncu, onlara darbukayla eşlik etti.

Darbuka şov

Önceki akşam Beyoğlu'nda eğlenen Erkan Kolçak Köstendil, sokak çalgıcılarının kendisine şarkı söylemesiyle neşelendi. Oyuncu, onlara darbukayla eşlik etti.

DOĞAN SAVAŞ

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