Kainat Güzeli Azra Akın, 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.
Kainat Güzeli Azra Akın, 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.
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