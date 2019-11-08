Kainat Güzeli Azra Akın, 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.