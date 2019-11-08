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  • 08.11.2019
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minik oğlu 'in ilk adımıyla gurur yaşadı

Kainat Güzeli , 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu 'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu 'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.

İlk adım

Kainat Güzeli , 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu 'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu 'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.

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