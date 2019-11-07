İlk bebeğine hamile olan Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü ABD'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu, Los Angeles'taki evinde köpeği Kaju ile böyle poz verdi. İlk bebeğine hamile olan Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü ABD'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu, Los Angeles'taki evinde köpeği Kaju ile böyle poz verdi.
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