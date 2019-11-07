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  • 07.11.2019
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Bak Kaju!

İlk bebeğine hamile olan , geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü 'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu, 'taki evinde köpeği Kaju ile böyle poz verdi.

Bak Kaju!
İlk bebeğine hamile olan Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü ABD'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu, Los Angeles'taki evinde köpeği Kaju ile böyle poz verdi.

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