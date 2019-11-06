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  • 06.11.2019
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eski eşi 'la ilgili konuştu: En yakın arkadaşım

Popçu 'ın eski eşi , önceki akşam Bebek'teydi. Ortaç'ın "İyi ki boşanmışım" açıklamasına şaşıran Chloe, "Serdar, en yakın arkadaşım" dedi.

En yakın arkadaşım Serdar

Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Bebek'teydi. Ortaç'ın "İyi ki boşanmışım" açıklamasına şaşıran Chloe, "Serdar, en yakın arkadaşım" dedi.

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