Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Bebek'teydi. Ortaç'ın "İyi ki boşanmışım" açıklamasına şaşıran Chloe, "Serdar, en yakın arkadaşım" dedi.
Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Bebek'teydi. Ortaç'ın "İyi ki boşanmışım" açıklamasına şaşıran Chloe, "Serdar, en yakın arkadaşım" dedi.
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