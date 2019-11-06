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  • 06.11.2019
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’la aşkı alevlenen , 'un adını duyunca depara kalktı

’la aşkı, yıllar sonra alevlenen , önceki gün Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, Suyabatmaz’ın kısa süre önce boşandığı ve aynı zamanda arkadaşı da olan ’la ilgili soruları duyar duymaz depara kalktı...

Burcu deparı

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'la birlikte olan Berrak Tüzünataç, aşkla ilgili sorulardan köşe bucak kaçıyor... Önceki gün Etiler'e giden Tüzünataç, objektifleri görünce şaştı kaldı. ATM'den para çeken oyuncu, Esmersoy'un "Biz boşandık, kim ne istiyorsa yaşayabilir" sözü hatırlatılınca bir anda gerildi.

MEDENİYET DERSİ!
SORULARI yanıtsız bırakan oyuncu, hızla taksiye bindi. Öte yandan Esmersoy, aynı günün akşamı bir davette ikilinin aşkı için şu yorumu yaptı: "İki bekar insan. Eğer ilişkileri varsa beni hiç ilgilendirmez. Bu bence kurcalanması gereken bir mesele değil."


Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 15 ay evli kaldığı işadamıyla dost kaldı.

BERRAK SUSPUS
Tüzünataç, 2013 yılında kısa süreli birliktelik yaşadığı Suyabatmaz ile yıllar sonra küllenen aşkı için sessiz kalmayı tercih ediyor.

AYDIN HAMZA

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