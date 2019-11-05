Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün kızlarıyla Boğaz keyfindeydi. Güzel yengenin büyük kızı Yade'nin İstinye-Çubuklu vapurundaki halleri gülümsetti.
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Demirel, kızlarıyla vapur keyfi yaptı.
Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün kızlarıyla Boğaz keyfindeydi. Güzel yengenin büyük kızı Yade'nin İstinye-Çubuklu vapurundaki halleri gülümsetti.
i
Demirel, kızlarıyla vapur keyfi yaptı.
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