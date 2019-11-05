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Türk fotoğrafçı 'tan ile 'e karnıyarık ziyafeti...

Dünyaca ünlü yıldızların Türk fotoğrafçısı , kültür elçimiz olup çıktı. Alaş, önceki gün gittiği ile 'in 'taki malikanesinde ünlü çifte karnıyarık pişirdi.

Kimin lezzeti!

Dünyaca ünlü yıldızların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, kültür elçimiz olup çıktı. Alaş, önceki gün gittiği Kim Kardashian ile Kanye West'in 'taki malikanesinde ünlü çifte karnıyarık pişirdi.

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