Dünyaca ünlü yıldızların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, kültür elçimiz olup çıktı. Alaş, önceki gün gittiği Kim Kardashian ile Kanye West'in Los Angeles'taki malikanesinde ünlü çifte karnıyarık pişirdi.
Dünyaca ünlü yıldızların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, kültür elçimiz olup çıktı. Alaş, önceki gün gittiği Kim Kardashian ile Kanye West'in Los Angeles'taki malikanesinde ünlü çifte karnıyarık pişirdi.
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