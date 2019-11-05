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'nın ağzını bıçak açmıyor

Güzel oyuncu 'nın ağzını bıçak açmıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı...

Serenay suspus

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ağzını bıçak açmıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Aydın HAMZA

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