Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ağzını bıçak açmıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Aydın HAMZA
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ağzını bıçak açmıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Aydın HAMZA
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