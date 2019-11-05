Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile Bodrum'a uçtu. Uçakta selfie yapan iki kardeşin özellikle gözlerinin benzerliği dikkat çekti.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile Bodrum'a uçtu. Uçakta selfie yapan iki kardeşin özellikle gözlerinin benzerliği dikkat çekti.
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