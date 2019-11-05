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  • 05.11.2019
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kardeşi 'dan uçak selfiesi

Oyuncu , önceki gün kardeşi ile 'a uçtu. Uçakta selfie yapan iki kardeşin özellikle gözlerinin benzerliği dikkat çekti.

Kardeş kardeş tatil

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile Bodrum'a uçtu. Uçakta selfie yapan iki kardeşin özellikle gözlerinin benzerliği dikkat çekti.

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