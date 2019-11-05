Norm Ender'den beğeni rekoru kıran paylaşım! "İşte mekanın gerçek sahibi"
Listeleri sallayan şarkısı 'Mekanın Sahibi' ile adından söz ettiren Norm Ender, önceki gün Almanya'dan bu kareyi paylaştı. Ender'in beğeni rekoru kıran fotoğrafına "İşte mekanın gerçek sahibi" yorumu yağdı.
Listeleri sallayan şarkısı 'Mekanın Sahibi' ile adından söz ettiren Norm Ender, önceki gün Almanya'dan bu kareyi paylaştı. Ender'in beğeni rekoru kıran fotoğrafına "İşte mekanın gerçek sahibi" yorumu yağdı
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