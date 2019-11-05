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  • 05.11.2019
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'den beğeni rekoru kıran paylaşım! "İşte mekanın gerçek sahibi"

Listeleri sallayan şarkısı 'Mekanın Sahibi' ile adından söz ettiren , önceki gün 'dan bu kareyi paylaştı. Ender'in beğeni rekoru kıran fotoğrafına "İşte mekanın gerçek sahibi" yorumu yağdı.

Mekan sahibi
Listeleri sallayan şarkısı 'Mekanın Sahibi' ile adından söz ettiren , önceki gün 'dan bu kareyi paylaştı. Ender'in beğeni rekoru kıran fotoğrafına "İşte mekanın gerçek sahibi" yorumu yağdı

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