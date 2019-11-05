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  • 05.11.2019
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'ndan şok talep! Ötenazi istedi...

, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Şok talep!

, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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