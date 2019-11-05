Son dönemin parlayan yıldızlarından Şeyma Korkmaz, dizi ve filmlerin yanı sıra firmaların da aranılan yüzü oldu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, çok yakında ünlü bir firmanın marka yüzü olacağını açıkladı. Son dönemin parlayan yıldızlarından Şeyma Korkmaz, dizi ve filmlerin yanı sıra firmaların da aranılan yüzü oldu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, çok yakında ünlü bir firmanın marka yüzü olacağını açıkladı.
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