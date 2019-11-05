Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.11.2019
  • Gazete

Güzel oyuncu firmaların da aranılan yüzü oldu!

Son dönemin parlayan yıldızlarından , dizi ve filmlerin yanı sıra firmaların da aranılan yüzü oldu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, çok yakında ünlü bir firmanın marka yüzü olacağını açıkladı.

Reklam yıldızı
Son dönemin parlayan yıldızlarından Şeyma Korkmaz, dizi ve filmlerin yanı sıra firmaların da aranılan yüzü oldu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, çok yakında ünlü bir firmanın marka yüzü olacağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel oyuncu Şeyma Korkmaz firmaların da aranılan yüzü oldu!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri